CONSIGLIO UE, CARETTA (FDI): CON GOVERNO MELONI AGRICOLTURA FONDAMENTALE IN UE

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 22 marzo 2024 CONSIGLIO UE, CARETTA (FDI): CON GOVERNO MELONI AGRICOLTURA FONDAMENTALE IN

“L’approvazione delle richieste della delegazione italiana in merito alla

modifica della PAC e la riforma dell’agricoltura UE da parte del Consiglio

europeo sono l’assoluta e manifesta dimostrazione della grande forza che

come sistema Italia ha giocato la cooperazione tra il Ministro

Lollobrigida, il Ministro Fitto, il Presidente Meloni e tutto il Governo.

Con questo documento abbiamo ottenuto la revisione e semplificazione della

Pac, misure straordinarie per il sostegno alle produzioni agricole e per

garantire il giusto reddito agli agricoltori, l’estensione del quadro

temporaneo sugli aiuti di Stato e iniziative per il contrasto alla

concorrenza sleale da Paesi terzi. Questo risultato eccezionale restituisce

centralità all’agricoltura e dimostra la ritrovata rilevanza italiana nel

dibattito europeo. Sembrava impossibile fino a pochi mesi fa, nel mezzo

delle polemiche sterili, eppure oggi portiamo a casa l’ennesimo successo,

per gli agricoltori, per l’Italia.”

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia,

Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio

Ufficio stampa on. Caretta (FdI)