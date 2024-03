(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 22 marzo 2024 CNEL. Bonelli (AVS): 9 euro ora troppe, ma due stipendi posson bastare per

Brunetta? Odiano i poveri

“E’ inaccettabile la recente decisione di concedere una deroga affinché

l’ex ministro Brunetta possa percepire uno stipendio dal CNEL, nonostante

sia già in pensione, soprattutto considerando che lo stesso Brunetta ha

contribuito ad affossare l’introduzione di un salario minimo di 9€ l’ora. È

inaccettabile che, mentre si abbandona l’idea di garantire un salario

dignitoso a milioni di lavoratori, si faccia ricorso a norme ad hoc per

consentire a un ex ministro di cumulare pensione e stipendio. Questo

dimostra l’ipocrisia di chi ha il potere decisionale e mette in luce

un’assoluta mancanza di coerenza nel trattamento dei lavoratori, lasciando

intuire che si lascia il salario minimo senza tutela mentre non si pone

limite alla remunerazione massima”.

Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo

Bonelli, che prosegue: “Ancor più preoccupante è il fatto che, per

giustificare questa norma ad hoc, Brunetta sia stato persino inserito nella

cabina di regia del PNRR. È uno schiaffo ai lavoratori e alla dignità delle

istituzioni. Questa decisione rappresenta un ulteriore passo verso una

deriva sempre più accentuata di quella che una volta si definiva ‘destra

sociale’ e ora non è altro che ‘destra al potere’, che odia i poveri ed è

lontana dagli interessi della popolazione, a vantaggio di una ristretta

cerchia di individui. Forte con i deboli e debole con i forti,”

conclude Bonelli.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

Per rimanere in contatto iscriviti alla mia chat broadcast:

https://chat.whatsapp.com/LJXLwoLN47w2b5HWEgwY75