(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 22 marzo 2024 Agricoltura. Pogliese (FdI): Grazie a governo Meloni impegno Ue per revisione Pac

“Grazie al governo Meloni l’agricoltura è tornata centrale in Europa. Durante il Consiglio Ue di questa settimana è stato un tema centrale, come dimostra l’impegno sulla revisione della Pac sollecitato dal ministro Lollobrigida con il documento strategico condiviso con le organizzazioni di categoria e presentato in Agrifish. L’obiettivo, in un contesto di centralità ritrovata per il settore, è ottenere semplificazione, strumenti aggiuntivi e misure straordinarie per il sostegno alle produzioni agricole”.

Lo dichiara in una nota il senatore Salvo Pogliese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Agricoltura.

