(AGENPARL) – ven 22 marzo 2024 L’intervento da 3,6mln è stato assegnato all’ATI; entro marzo 2026 la nuova struttura da “Oscar green” finanziata con i fondi Pnrr intercettati dall’Amministrazione comunale

Affidato l’appalto per i lavori all’Anna Frank; Pozzi: «Ad aprile il via al cantiere; orgogliosi di porre un’altra pietra al patrimonio dell’edilizia scolastica nZeb della città»

Pozzi spiega poi l’intervento da 3,6milioni (sul quale l’ATI ha offerto un ribasso superiore all’11%) interamente finanziato dal Pnrr, che restituirà a Pesaro entro marzo 2026, «Uno degli edifici più green, bello, innovativo e sicuro d’Italia. Una scuola al top dell’efficientamento energetico – proseguendo nel filone da “Oscar green” della Brancati – che si inserirà perfettamente nel contesto del San Bartolo». Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione della primaria, «La nuova opera avrà una forma che “abbraccia il sole” con due ali allungate definite nella stessa posizione dell’attuale; avrà ambienti luminosi e distribuiti su due livelli. La struttura sarà in legno con elementi di chiusura verticali in vetro su lato sud e tamponature opache nella parte nord/ovest. Le superfici in vetro avranno sistemi esterni oscuranti che garantiranno internamente la temperatura ideale» conclude l’assessore al Fare.

