RTL 102.5 è la Radio Ufficiale di “Senza Fine”, gli speciali eventi live di Ornella Vanoni: il 27 e 28 aprile a Milano e il 6 giugno a Roma

RTL 102.5 È LA RADIO UFFICIALE DI

“SENZA FINE”

GLI SPECIALI EVENTI LIVE DI

ORNELLA VANONI

IL 27 E 28 APRILE AL TEATRO ARCIMBOLDI DI MILANO

E IL 6 GIUGNO ALLE TERME DI CARACALLA DI ROMA

ORNELLA VANONI A THE FLIGHT: «CON ME CI SARANNO TANTI OSPITI, E VE NE SVELO TRE: FRANCESCO GABBANI, PATTY PRAVO E PAOLO FRESU»

RTL 102.5 TRASMETTERÀ IN DIRETTA IN RADIOVISIONE IL CONCERTO

DI SABATO 27 APRILE AL TEATRO ARCIMBOLDI DI MILANO

Ornella Vanoni è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac. Durante “The Flight”, l’artista ha presentato in diretta in radiovisione “Senza Fine”, gli speciali eventi live che la porteranno il 27 e 28 aprile sul palco del Teatro Arcimboldi di Milano e il 6 giugno alle Terme di Caracalla di Roma. RTL 102.5 è la radio ufficiale.

“Senza Fine”, in omaggio ad uno dei suoi brani più famosi, gli spettacoli celebreranno la straordinaria carriera di un’artista senza tempo. «La scaletta dei concerti sarà principalmente composta dai miei classici, quelli per cui la gente viene. I concerti dureranno circa due ore e mezza, canterò e racconterò tanto», afferma Ornella Vanoni in diretta su RTL 102.5.

Ospite a The Flight, Ornella Vanoni svela in diretta radio alcuni degli ospiti che l’accompagneranno durante questi speciali concerti: «Con me ci saranno tanti ospiti, e ve ne svelo tre: Francesco Gabbani, Patty Pravo e Paolo Fresu. Gli ospiti canteranno un mio pezzo e io interpreterò un pezzo loro. Fresu l’ho conosciuto per curiosità e abbiamo fatto una tournée insieme, gli ho anche chiesto di suonare al mio funerale».

Inoltre, RTL 102.5 trasmetterà in diretta il concerto del 27 aprile dal Teatro Arcimboldi di Milano. A partire dalle 21:00, gli ascoltatori potranno seguire la diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e in live streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

Non solo, a distanza di due anni dall’ultimo album, Ornella Vanoni è tornata con “CALMA RIVOLUZIONARIA Live 2023”. Disponibile dal 1 dicembre, è una raccolta di alcuni dei più grandi successi della signora della musica italiana – arricchita dai due inediti Calma Rivoluzionaria con Samuele Bersani e Camminando – registrati live durante il tour teatrale Le donne e la musica Tour che ha visto Ornella accompagnata da una band di sole donne.

Queste tutte le date:

27-04-2024 – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

28-04-2024 – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

06-06-2024 – ROMA – TERME DI CARACALLA

I biglietti per le date del 27 e 28 aprile a Milano e del 6 giugno a Roma sono disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei circuiti di vendita abituali (info su http://www.colorsound.com). Gli eventi sono prodotti e organizzati da Color Sound e in collaborazione con Friends & Partners.

RTL 102.5 è la radio ufficiale e regala i biglietti per assistere agli speciali eventi “Senza Fine”. Nei prossimi giorni, visitando la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno ricevere grandi sorprese.

