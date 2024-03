(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 21 marzo 2024 Dl Elezioni, Spinelli (FdI): ok a voto fuorisede, vinta battaglia della destra giovanile

“Grazie al dl Elezioni, approvato in via definitiva oggi alla Camera, anche gli studenti fuorisede potranno votare. È stato infatti introdotto da questo provvedimento, in via sperimentale per le Europee, la possibilità di esprimere il voto anche se lo studente non risiede nella città in cui studia. I fuorisede potranno esprimersi nel comune di temporaneo domicilio, se esso si trova nella stessa circoscrizione elettorale, o nel capoluogo di Regione in appositi seggi, in ogni caso dopo aver fatto richiesta al comune di residenza. Una delle storiche battaglie della destra giovanile è vinta”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli, segretario della commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica