(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 20 marzo 2024 Mafia Bari: Marti (Lega), commissione atto dovuto, Decaro collabori per bene città

Roma, 20 mar. – “La decisione del ministero dell’Interno di attivare una commissione di accesso per valutare lo scioglimento del Consiglio comunale di Bari, dopo 140 arresti e il commissariamento di alcune società partecipate comunali, è un atto dovuto e non un atto di guerra. Il Sindaco Decaro, per il bene della città, collabori con la commissione che valuterà nel rispetto massimo delle norme e delle proprie prerogative la situazione emersa dalle indagini della Procura. Oggi, il senso dello Stato deve prevalere sui toni da campagna elettorale. È bene che tutti, Decaro per primo, tengano fuori da una vicenda così seria e delicata comizi politici e ambizioni elettorali. Bari è una città bellissima, con una grande e sana vitalità economica e sociale, oggi l’azione dello Stato è tesa a salvaguardare la città da comportamenti e pratiche che ne danneggiano la reputazione e la crescita, non il contrario. Decaro collabori con le verifiche per il bene di Bari”.

Cosi in una nota il senatore pugliese della Lega Roberto Marti, commissario regionale del partito.

Ufficio Stampa Lega Senato