(AGENPARL) – sab 16 marzo 2024 RAI3/AGORÀ WEEKEND/BONELLI (ALLEANZA VERDI SINISTRA): “SE CALENDA SOSTERRÀ

BARDI SI ASSUMERÀ LA RESPONSABILITÀ DELLE SUE SCELTE”

“Se Calenda dovesse decidere di sostenere Vito Bardi lo faccia, si assuma

le sue responsabilità. Io penso che gli elettori abbiano sempre ragione, ma

anche la matematica è un elemento di valutazione, i numeri contano in

politica”. Sono state queste le parole del deputato Angelo Bonelli

(Alleanza Verdi Sinistra) nel corso di Agorà Weekend, trasmissione di Rai 3

condotta da Sara Mariani.

“Bisogna convincere gli elettori su una proposta politica. Io penso che in

Basilicata – ha continuato il parlamentare – il governo di Bardi sia stato

disastroso. Non solo la sanità, parliamo di una regione che continua con un

modello di sviluppo basato sullo sfruttamento del petrolio. Non ha portato

ricchezza ma povertà, solo inquinamento. Bisogna rivolgersi agli elettori”.

Infine ha concluso Bonelli: “Noi pensiamo che cambiare modello di sviluppo

nella regione Basilicata sia una delle grandi questioni per fare della

Basilicata una regione più florida. Se Calenda dovesse sostenere Vito Bardi

e fare questa scelta se ne assumerà la responsabilità e diventerà alleato

di Meloni”.

