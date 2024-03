Invito conferenza stampa – Rimini progetta il suo futuro: al via una nuova fase del Piano strategico. Venerdì 15 marzo ore 11 la presentazione

(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 15 marzo 2024

comunicato stampa

Rimini progetta il suo futuro: al via una nuova fase del Piano strategico. Venerdì 15 marzo ore 11 la conferenza stampa di presentazione

Rimini progetta il suo futuro attraverso la definizione del nuovo Piano di Azione Strategico (PAS) con orizzonte 2030, ‘fase due’ del percorso di pianificazione strategica avviata dal territorio nel 2007.

Un percorso che sarà presentato in una conferenza stampa promossa da Comune di Rimini e Fondazione Piano strategico e in programma oggi venerdì 15 marzo alle ore 11 al Laboratorio Aperto (Via dei Cavalieri, 22 – 3° piano).

Interverranno:

Maurizio Ermeti, presidente Associazione Forum Rimini Venture e Presidente Fondazione Piano Strategico

Valentina Ridolfi, Senior Manager Fondazione Piano Strategico

Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini e presidente della Provincia di Rimini

Carlo Battistini, Presidente Camera di Commercio Romagna Forlì-Cesena e Rimini.

L’ufficio stampa