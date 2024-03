Inviti stampa per lunedì 18 marzo

(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 COMUNE DI PARMA

Parma, 15 marzo 2024. Nella giornata di lunedì 18 marzo, sono previsti i seguenti appuntamenti promossi dal Comune di Parma ai quali la stampa è invitata a partecipare.

-alle 10.30, nella sala Stampa del Municipio, conferenza stampa di presentazione del convegno internazionale sulla nascita “Update on labour & delivery”, che si svolgerà venerdì 22 e sabato 23 marzo, all’auditorium Paganini, con oltre 400 specialisti per fare il punto sulle conoscenze e le tecniche dell’ostetricia moderna. Interverranno in conferenza stampa l’Assessore alle Politiche sociali Ettore Brianti, Massimo Fabi, Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Tullio Ghi, Direttore di Ostetrica e Ginecologia dell’Ospedale Maggiore di Parma, e Antonio Freyrie, Vicedirettore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma.

-alle 11.30, sotto i Portici del Grano, conferenza stampa di presentazione degli incentivi comunali per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita e e-bike con rimorchio. Interverranno il Sindaco Michele Guerra, Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità, e Michele Ziveri, Amministratore Unico di Infomobility Spa.

-alle 11.30, in via XXIV Maggio, angolo con via Budellungo, presentazione del progetto di valorizzazione e rigenerazione del Parco Luciano Berio e dell’Area Verde Ex Althea a cura dell’Associazione “Parchi Urbani APS” che ha siglato con l’Amministrazione Comunale il Patto di Collaborazione per la sua realizzazione. Saranno presenti: Daria Jacopozzi, assessora alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri, Francesco De Vanna, assessore ai Lavori pubblici e al Verde pubblico, e Aldo Zanettini, presidente Parchi Urbani Aps.

-alle 16, in Sala Giunta in Municipio, firma del Protocollo d’intesa tra il Comune di Parma e gli Enti gestori privati di Scuole d’infanzia paritarie e Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) Parma, per l’implementazione di un sistema integrato dei servizi per l’infanzia (3-6 anni) per gli anni scolastici 2024/25,2025/26 e 2026/27. Saranno presenti il Sindaco Michele Guerra, Caterina Bonetti, Assessora ai Servizi Educativi e i sottoscrittori del protocollo d’intesa.

