IMBALLAGGI: SALINI (FI-PPE) "SISTEMA ITALIA COESO E VINCENTE, IMPORTANTE RICONOSCIMENTO DALLA PREMIER GIORGIA MELONI "

“Ringrazio la premier Giorgia Meloni per aver sottolineato il nostro ruolo sul delicato tema del Regolamento Europeo sugli imballaggi. Non ci siamo arresi di fronte ai tentativi di far prevalere norme e prescrizioni che avrebbero messo in seria difficoltà il nostro sistema produttivo. Abbiamo portato nelle sedi di negoziazione le nostre argomentazioni, serie e ben circostanziate, che rispettano i target di sostenibilità ambientale, in modo realistico ed equilibrato”. Lo dichiara l’Europarlamentare di Forza Italia – PPE Massimiliano Salini, a seguito dell’approvazione del regolamento sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi, e alla Direttiva sul dovere delle imprese ai fini della sostenibilità, a livello di Ambasciatori nel Comitato dei Rappresentanti Permanenti Aggiunti presso l’Unione Europea (Coreper I). “La Presidente Meloni – prosegue Salini – si sofferma sul gioco di squadra del sistema Italia: la nostra azione nelle sedi Parlamentari Europee ha sempre messo al centro dell’azione politica il sistema Paese e le forze propulsive che lo animano. Abbiamo dimostrato che è possibile pensare ad un Continente sostenibile, senza mettere in ginocchio il motore economico e produttivo”.

