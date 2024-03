(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 Etichette vino. Impegno del governo ha dato i suoi frutti

“La vicenda delle nuove etichette per i vini stava diventando l’ennesima

dimostrazione di come la burocrazia europea sia dannosa per il mondo

dell’imprenditoria. Il governo Meloni, grazie all’impegno del ministro

Lollobrigida nel dialogare con la Commissione europea, è riuscito a evitare

un insopportabile quanto inutile aggravio economico per i nostri

viticoltori”.

E’ quanto dichiara l’onorevole Maria Cristina Caretta, vicepresidente della

commissione Agricoltura della Camera

Ufficio stampa on. Caretta (FdI)