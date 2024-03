(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 DISTURBI ALIMENTARI: MARROCCO(FI), “INVESTIRE IN PREVENZIONE FONDAMENTALE PER FUTURO GIOVANI”

“Si chiama disturbo ma è una malattia vera e non bisogna avere paura di dirlo.Non travolge solo chi ne soffre ma anche le famiglie e le persone che ti vogliono bene Servono centri di cure convenzionati, più personale specializzato, campagne di prevenzione, convenzionare chi già se ne occupa e formare i pediatri perché il dato allarmante è l’abbassamento dell’età (6/7 anni).I fattori di rischio oggettivi possono essere tanti ma quelli importanti sono quelli culturali. E’ arrivato il momento di agire tutti insieme perché in gioco c’è il materiale più importante del nostro Paese il futuro dei nostri ragazzi” Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia, Patrizia Marrocco

