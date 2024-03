(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 SCHEDA

Gli interventi di somma urgenza

I 14 cantieri attivati in somma urgenza dopo gli eventi alluvionali di maggio dall’Ufficio territoriale di

Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, per un importo

totale di circa 13 milioni 600mila euro, sono già stati tutti conclusi. Sono stati finanziati attraverso

fondi dell’Agenzia regionale, provenienti dall’ordinanza del capo Dipartimento della Protezione civile

992/2023, o inseriti nell’elenco dell’ordinanza 6 del Commissario straordinario per la ricostruzione.

Gli interventi urgenti

A questi si aggiungono altri 19 interventi, per un valore di 28 milioni 750mila euro, tutti in

progettazione tranne uno che è partito questa settimana, del valore di 500mila euro nel comune di

Galeata; intervento necessario a causa della riattivazione di un movimento franoso che ha coinvolto

un pendio adiacente al giardino di una scuola primaria.

A questi 19 cantieri se ne aggiungono ulteriori 4 per 3 milioni 970mila euro, finanziati dall’ordinanza

15. Di questi uno, del valore di 650mila euro, è stato avviato in somma urgenza e riguarda il ripristino

del sistema di difesa del fiume Savio nei comuni di Bagno di Romagna, Sarsina e Verghereto.

Tutti questi interventi urgenti hanno diversi obiettivi: completamento degli interventi in somma

urgenza già attivati; miglioramento della stabilità e resistenza dei corpi degli argini e delle sponde

con ripristino della transitabilità; riprofilatura delle sezioni di deflusso per garantire il contenimento

delle acque di piena anche attraverso interventi di gestione della vegetazione nel reticolo idrografico,

con e senza argini; ripristino delle condizioni di stabilità e funzionalità di opere idrauliche

danneggiate, sistemazione di aree in dissesto e consolidamento abitati.

In partenza in questi giorni

Un intervento, finanziato con un milione di fondi Pnrr, riguarda i comuni di Civitella di Romagna,

Santa Sofia e Verghereto per il consolidamento e la riduzione del rischio idrogeologico di alcuni

pendii in abitati da consolidare, in aree a rischio frana e in strade provinciali interessati da dissesti

che mettono a rischio la pubblica incolumità.

Un altro, da 500mila euro sempre di fondi Pnrr, riguarda Forlì-Cesena e altri comuni per la

manutenzione straordinaria delle arginature e la messa in sicurezza lungo i corsi d’acqua dei bacini

idrografici del comprensorio forlivese e cesenate.

Infine, ancora con finanziamenti Pnrr, altri due interventi: il primo sui fiume Montone, Ronco,

Bevano nei comuni di Bertinoro, Forlì e Forlimpopoli per la sistemazione degli argini da 1,5 milioni

di euro; il secondo da 500mila euro sul Rubicone nel Comune di Savignano sul Rubicone per il

consolidamento delle difese idrauliche e i rialzi arginali.

Un intervento sui fiumi Montone e Ronco-Bidente nei comuni di Bertinoro, Forlì e Meldola per la

manutenzione straordinaria da 365 mila euro

A Premilcuore, nel versante del fiume Rabbi, è previsto un ripristino da 300mila euro per

consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico.

Infine, la messa in sicurezza dei corsi d’acqua nel forlivese per 500mila euro.

Programmazione anticipata

Ci sono, inoltre, 8 interventi per 1 milione 344mila euro della programmazione regionale o di altre

risorse straordinarie di Protezione civile, anticipate e già attivate. Di questi, 7 sono

sostanzialmente conclusi. A completare il quadro si unisce la programmazione dei fondi Pnrr, Fsc e

dei fondi della programmazione regionale a valere sul 2024 e il 2025 (19 interventi per quasi 17

milioni di euro).