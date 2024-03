(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 Image

10 ans d’annexion illégale de la Crimée : Déclaration du Président du Congrès du Conseil de l’Europe

Strasbourg, 15 mars 2024 – Le Président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, Marc Cools, a fait la déclaration suivante :

« Il y a dix ans, le 16 mars 2014, le référendum illégal dans la région ukrainienne de Crimée, organisé sous la menace des armes russes, a déclenché une spirale de violence qui a conduit à l’annexion illégale de la Crimée par la Russie deux jours plus tard et finalement à la guerre d’agression à grande échelle menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, que nous vivons aujourd’hui.

En 2014, le Congrès a fermement condamné l’annexion par la Fédération de Russie de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol. Aujourd’hui, nous sommes unis à l’Ukraine et réaffirmons notre engagement inébranlable en faveur de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues. »

