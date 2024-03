(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 Ucraina: Cattaneo “L’Europa si gioca il futuro, garantisca il suo sostegno”

“La vera battaglia è quella che si combatte in Ucraina e l’Europa non può distrarsi non garantendo sostegno in ogni forma perché è a quel confine che gioca nostro futuro. L’escalation ci deve preoccupare perché ogni volta si fa un passo verso qualcosa che temiamo possa diventare irreparabile”. E’ quanto dichiara al programma L’Aria che Tira il deputato e responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo. “Guardandoci alle spalle ricordiamo Pratica di Mare con Berlusconi che univa e concretizzava un protocollo di cooperazione anche con la Nato. Oggi sembra passato un secolo, è Putin che ha deciso di avventurarsi su una strada senza ritorno”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma