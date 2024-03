Recall Inviti stampa per domani, venerdì 15 marzo

(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 COMUNE DI PARMA

Inviti stampa

Parma, 14 marzo 2024. Nella giornata di domani, venerdì 15 marzo, sono previsti i seguenti appuntamenti promossi dal Comune di Parma ai quali la stampa è invitata a partecipare.

Alle 9, a Palazzo del Governatore, il convegno a inviti “I Disturbi dell’Alimentazione e la Comunità che Cura”, organizzato da Comune di Parma, Azienda Usl di Parma e Università di Parma per promuovere la sensibilizzazione sul tema dei disturbi alimentari per la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Michele Guerra (Sindaco di Parma), Paolo Martelli (Rettore dell’Università di Parma), Ettore Brianti (Assessore alle Politiche sociali e alla Sanità del Comune di Parma), Beatrice Aimi (Assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Parma), Massimo Fabi (Commissario straordinario dell’Azienda Usl di Parma e Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma), Pietro Pellegrini (Direttore del Dipartimento Assistenziale integrato salute mentale-dipendenze patologiche e Sub Commissario sanitario dell’AUSL di Parma) e Andrea Massari (Presidente della Conferenza territoriale sociale e sanitaria).

alle 11.30, nella sala stampa del Municipio, conferenza stampa di presentazione di “Parma per Io Capitano”, la raccolta fondi a sostegno del progetto per portare in Senegal la proiezione di “Io Capitano” – candidato agli Oscar come miglior film internazionale – insieme al regista Matteo Garrone e agli attori. Interverranno Daria Jacopozzi, assessora alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri, e i rappresentanti dei promotori dell’iniziativa: Fondazione MUNUS, Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione internazionale (CIAC) e Mani A.P.S.

