(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 PNRR: RUBANO (FI), “DATI CERTIFICANO CHE ATTUAZIONE PROCEDE CON SUCCESSO, BENE GOVERNO CDX E MINISTRO FITTO”

“Ministro Fitto, queste sue comunicazioni, come quelle precedenti, sono state estremamente precise e circostanziate, come lo è del resto la quarta relazione sullo stato di attuazione del PNRR. Se mettiamo da parte la propaganda e ci limitiamo a leggere i dati, questi ci dicono che ad oggi l’attuazione del PNRR sta procedendo con successo. La terza e la quarta rata, rispettivamente di 18,5 e 16,5 miliardi sono state incassate, risultato che ha consentito al nostro Paese di ricevere 102,5 miliardi sui 194,4 complessivi. Il conseguimento di ulteriori 52 obiettivi e traguardi previsti dalle tabelle di marcia ci ha autorizzato a presentare la quinta richiesta di sovvenzionamento. Infine, poiché oltre ad essere un deputato della Repubblica ho anche l’onore di essere un sindaco, cito sui Comuni le parole del presidente di Anci Antonio Decaro: ‘Come comuni abbiamo portato a casa un risultato importante, abbiamo recuperato le risorse che erano state spostate in seguito all’accordo con la Commissione Europea. I 10 miliardi sono stati recuperati e quindi la realizzazione delle opere può andare avanti, rispettando l’impegno preso con i cittadini”. C’è ancora molto da lavorare e duramente per realizzare PNRR, ma i risultati ad oggi sono positivi e inducono all’ottimismo. Signor Ministro lei e tutto il governo proseguite il lavoro iniziato, avete piena fiducia e pieno sostegno da Forza Italia”. Così l’On. Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia, nel suo intervento in Aula di oggi sulle comunicazioni del Ministro per gli Affari europei, Fitto, sullo stato di attuazione del PNRR

