(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 GIUSTIZIA. ZANETTIN (FI): SERVE MIGLIOR ORGANIZZAZIONE SUL TERRITORIO PER RAGGIUNGERE OBIETTIVI PNRR

“Per accelerare lo smaltimento dell’arretrato giudiziario, una soluzione concreta potrebbe essere quella di una migliore organizzazione del personale sul territorio, eliminando la dispersione in piccoli tribunali distanti pochi chilometri l’uno dall’altro”. Lo ha dichiarato in Aula il senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, nel corso del sindacato ispettivo con il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. “La carenza di organico – ha spiegato Zanettin – rappresenta un serio problema e rischia di non farci raggiungere gli obiettivi del Pnrr concordati con l’Europa. La situazione è particolarmente preoccupante a Vicenza, la terza provincia industriale d’Italia e prima pro capite. Nello specifico, i dipendenti amministrativi del Tribunale effettivi sono 77 su 142, con una scopertura del 45,70%, doppia rispetto alla media nazionale. Per quanto riguarda i numeri della Procura, la scopertura è pari al 38,89% con 54 posti previsti e 21 vacanti. E’ chiaro che in queste condizioni, al di là dell’impegno dei dirigenti e dei singoli magistrati, è impossibile garantire al territorio una giustizia tempestiva e di qualità” ha concluso.