(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 Fisco: Nevi, con governo centrodestra riduzione tasse e patto con contribuente

“Sul fisco, stiamo portando avanti una azione fondamentale, avviata da Silvio Berlusconi già vent’anni fa, che purtroppo non era stato possibile completare al 100% a causa di maggioranza instabili: la riduzione delle tasse”.

Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, intervenendo a Coffee Break.

“Abbiamo stanziato – ha proseguito – 5 miliardi nell’ultima finanziaria per ridurre le tasse, abbiamo realizzato la riforma degli scaglioni Irpef, stiamo lavorando sulla semplificazione e costruendo un grande patto con il contribuente per avere un fisco amico. I dati dimostrano che l’evasione fiscale sta diminuendo. Le entrate fiscali stanno aumentando perché si tolgono sanzioni folli, si allunga il periodo di pagamento e il cittadino paga, perché se percepisce il fisco come equo, paga più tranquillamente le tasse, come diceva Silvio Berlusconi, di cui noi, orgogliosamente stiamo portando avanti le idee”, ha concluso.

