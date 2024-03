(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 UIP ITALIA – IRLANDA: STORIA COMUNE E IDENTITÀ AFFINI DEVONO RAFFORZARE COOPERAZIONE PER SVILUPPO

Al convegno sull’organizzazione della festività di San Patrizio organizzato dall’Unione Interparlamentare Italia -Irlanda, si sono ribadite le motivazioni dell’amicizia tra due Stati che hanno molti tratti in comune.

“Sia l’Irlanda che l’Italia hanno una storia travagliata nella conquista dell’indipendenza nazionale e entrambe le nazioni hanno una cultura fortemente tradizionale e identitaria. Questa forte amicizia, che con l’Unione interparlamentare vogliamo rafforzare e far conoscere, deve essere il motore di relazioni culturali e commerciali sempre più forti, per un percorso comune di crescita e sviluppo”, dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.

“La Repubblica d’Irlanda, con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, è diventata una frontiera terrestre esterna della UE, l’unico ponte dell’Europa tra il Regno Unito e il Vecchio Continente. I rapporti di amicizia, storici e molto solidi, rappresentano un modo per rimarcare la nostra adesione convinta e al rafforzamento dell’Unione Europea” dichiara Ivan Scalfarotto, responsabile Esteri di Italia Viva.

