Tir blocca strada a Sant’Angelo del Pesco (IS)

(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 Probabilmente non ha visto la segnaletica stradale presente in loco che da anni limita la carreggiata per dissesti alle strutture viarie sulla SP 88 nei pressi di Sant’Angelo del Pesco e un Tir è rimasto bloccato.

Per sbloccarlo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Agnone e di Isernia che anche tramite la autogrù da 40 tonnellate ha spostato il mezzo pesante rimettendolo sulla carreggiata. Per agevolare i soccorsi presente anche un agricoltore locale con i propri mezzi.

Ufficio per i rapporti con la stampa del comando dei vigli del fuoco di ISERNIA