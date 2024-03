(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 Scuola. Marcheschi (FdI): Bene estensione metodo Montessori nelle secondarie

“Accolgo con enorme soddisfazione che ieri la commissione Cultura e Istruzione del Senato abbia approvato l’emendamento, di cui sono primo firmatario, al ddl 924bis recante la ‘Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti’. Il testo prevede l’estensione, con decreto del ministro dell’Istruzione, del metodo Montessori anche nelle scuole secondarie di primo grado a partire dall’anno scolastico 2025/26. Il metodo Montessori consiste in un sistema educativo che favorisce il libero sviluppo e l’auto-responsabilizzazione del bambino, estenderlo anche nelle scuole secondarie di primo grado è la risposta a una domanda educativa diffusa che coinvolge insegnanti e genitori. Finora era adottato solo in maniera sperimentale, ma dato il riscontro molto positivo delle scuole che lo hanno adottato, abbiamo ritenuto opportuno renderlo stabile”.

Lo dichiara in una nota il senatore Paolo Marcheschi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura e Istruzione.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica