(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 *ROMA, BARBERA (PRC): “SOLIDARIETA’ ALLA FAMIGLIA D’ORAZIO PER GESTO

VANDALICO, FRUTTO DEL CLIMA SCIOVINISTA”*

“Piena solidarietà alla famiglia di Luana D’Orazio per l’opera di qualche

imbecille che ha pensato di deturpare il murale di Jorit che si trova a

Roma, vicino all’ex SNIA, dedicato alla ragazza morta sul lavoro nel 2021

a Prato, con la scritta “Slava Ukraini!”. Probabilmente il gesto vandalico

è conseguenza delle polemiche scaturite dall’incontro di Jorit con Putin.

D’altronde sembra che non sia neanche il primo murale di Jorit che viene

vandalizzato in questi giorni. Ci vuole un coraggio da leoni per esibirsi

in gesti vandalici così imbecilli che, peraltro, colpiscono un’opera

altamente meritoria e simbolica che ha lo scopo di tenere vivo il ricordo

di un episodio tragico che all’epoca, nel 2021, scosse molto l’opinione

pubblica, vista la giovane età della vittima e le gravi responsabilità

dell’azienda in cui avvenne l’incidente mortale. Un gesto frutto del clima

sciovinista e guerrafondaio che si respira da due anni nel Paese e che

colpisce anche quegli artisti che, come Jorit, si rifiutano di indossare

l’elmetto per arruolarsi tra i sostenitori della Nato”.

E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale

di Rifondazione Comunista.