(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 REGIONALI, FOTI (FDI): IN SARDEGNA CONTE E SCHLEIN HANNO FESTEGGIATO

ELEZIONE NON PROCLAMATA

“Le opposizioni ci accusano di essere ‘portatori di una certa baldanza’. Ma

quale baldanza! Ricordo che dopo il voto in Sardegna Conte e Schlein hanno

preso un aereo per andare a Cagliari a festeggiare un’elezione che non è

stata ancora proclamata. Erano ancora da scrutinare delle sezioni e loro

sono partiti convinti di avere vinto di 6-7mila voti; invece, solo

spogliando le sezioni, siamo arrivati a una differenza di 1.500 voti tra

noi e loro. Il tribunale sta verificando i verbali e, al di là di ciò che

emergerà, la proclamazione ufficiale ancora non c’è”. Così in una

intervista a Libero il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso

Foti.