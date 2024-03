(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 Giuseppe Borrelli, Cerreto e Cangiano (FDI): Cordoglio alla Famiglia.

Lemorti bianche piaga della società. Il Governo Meloni. Lavoro e Sicurezza

temi centrali dell’Agenda politica

“Cordoglio alla famiglia di Giuseppe Borrelli di San Marco Evangelista (

provincia di Caserta), figlio della nostra terra morto a soli 25 anni

mentre era sul posto di lavoro. Diciamo con forza basta alle morti bianche

che purtroppo esistono e sono la piaga della nostra società. Lavoro e

sicurezza sono i temi centrali dell’agenda Meloni. Governo e Parlamento

stanno lavorando alacremente per arginare questo triste fenomeno con più

ispettori del lavoro, al decreto sulla sicurezza e patente a punti a

insegnamento sicurezza nelle scuole. Proprio nei giorni scorsi è stato

approvato alla Camera un decreto che prevede l’insegnamento nelle scuole

del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ben

consapevoli che se vogliamo diminuire il numero dei 3 morti al giorno sui

luoghi di lavoro, è dalle scuole che bisogna partire per fare prevenzione.

Occorre più conoscenza delle regole fondamentali che governano i rapporti

di lavoro, con un focus sul diritto a lavorare in luogo sicuro ed esente da

rischi per la salute. Perché non si piangano più morti bianche è necessario

formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del

lavoratore. E’ un tema che non lasceremo indietro anzi diventa prioritario

per questo Governo fare tutto quanto è possibile nel dare ai cittadini la

sicurezza nel mondo del lavoro.” Lo hanno dichiarato i deputati campani di

Fratelli d’Italia Marco Cerreto e Gimmi Cangiano.