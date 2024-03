(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 Gasparri (Fi), De Luca non ha speso fondi, faccia qualche corteo in meno e qualche progetto in più

“Il ministro Fitto ha scritto una lettera alcuni giorni fa, dopo qualche intempestivo corteo a Roma, dove ha ricordato che per il fondo dello sviluppo e coesione della Campania 2014-2020 sono stati assegnati diversi miliardi alla Regione. I colleghi del Pd sanno che De Luca di quei fondi ha speso solo 755 milioni? Noi abbiamo fatto la Zes unica per il Mezzogiorno, loro hanno sfornato De Luca che non usa i soldi. De Luca faccia qualche corteo in meno e qualche progetto in più, i campani sicuramente gliene saranno grati. Non si era neanche accorto che Caivano era in una situazione di degrado, ci è voluto il governo Meloni e il centrodestra, i nostri ministri. Questo è il bilancio. Quindi prima di fare lezioni o di andarvene offesi guardate la realtà dei fatti perché i fatti sono implacabili. I fatti sono le rate pagate. Si può fare ancora di meglio e noi faremo di tutto, non ci ispireremo né alla sinistra né ai governi Conte e forse anche i tecnici devono imparare un po’ da una politica che ha saputo negoziare”. Così il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia in Senato, in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del ministro Fitto sullo stato di attuazione del Pnrr.