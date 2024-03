Fwd: Convegno a cura del Dipartimento Scuola Roma FDI “Donne e Servizi 0-6 anni”

(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*Convegno a cura del Dipartimento Scuola Roma FDI “Donne e Servizi 0-6

anni” *

Giovedì 14 marzo da ore 15.30 presso Sala Tevere, Giunta Regionale Lazio.

Nella giornata di domani giovedì 14 marzo dalle ore 15.30 in Sala Tevere

presso la Giunta regionale del Lazio (Via Cristoforo Colombo, 212), si

terrà il Convegno, a cura del Dipartimento Scuola – Presidenza provinciale

FDI Roma, “Donne e servizi 0-6 anni”.

All’indomani della celebrazione della Festa della Donna il Dipartimento

Scuola Fdi Roma in collaborazione con le consigliere del gruppo capitolino

Francesca Barbato e Rachele Mussolini e con la consigliera regionale Chiara

Iannarelli, ha voluto celebrare con il personale educativo e scolastico in

prevalenza di genere femminile questa ricorrenza, cogliendo l’occasione di

fare il punto su alcune tematiche che ci hanno visto sul campo a difesa

della qualità dei servizi educativi 0-6 anni e del benessere del suo

personale fin da questa estate. Tra i temi toccati si parlerà senz’altro

del precariato storico il cui destino, grazie al lavoro del Dipartimento e

del deputato Marco Perissa che interverrà al convegno, si sta affrontando

in un importante tavolo istituzionale di confronto tra Ministero della

Pubblica Amministrazione ed il Gabinetto del Sindaco di Roma Capitale e

nella Commissione Trasparenza. Così come verranno toccati i temi della

formazione del personale, del ruolo del riscatto sociale che può avere il

servizio educativo scolastico, delle problematiche del personale femminile,

del servizio OEPAC. Il tutto anche attraverso la relazione delle tecniche

e professioniste Simona Abate, Paola Bartoloni e Caterina Cortese.

Interverrà a conclusione l’assessore ai servizi sociali della Regione Lazio

Massimiliano Maselli che porterà un saluto e si soffermerà sul tema della

governance dei servizi. L’organizzazione dei ruoli e la selezione del

personale con funzione pedagogica è infatti un requisito principale della

qualità dei servizi stessi, insieme alla formazione, alla cura degli spazi

e alla organizzazione del lavoro.

Il Convegno può essere seguito tramite il link Microsoft Teams

Passcode : XWHmcW

72313-79039