(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 Fsc, Petrucci (Fdi): Risorse concrete per eliminare ogni disparità di crescita

“Con quello firmato oggi in Toscana, che prevede un volume complessivo di risorse pari a quasi 700 milioni di euro, il presidente Meloni ha firmato il quindicesimo accordo di sviluppo e coesione che questo governo stipula con i territori. Un percorso che ci consente di indirizzare finanziamenti da mettere a terra con tempestività per consentire all’Italia di annullare quelle disparità interne che rappresentano un ostacolo alla crescita organica del paese. Una serie di accordi, quindi, che sono frutto di una strategia precisa di questo esecutivo, vale a dire quella di trovare il perfetto bilanciamento tra le prerogative del governo centrale e le singole specificità delle regioni. Quello che si sta facendo è un lavoro di grande profilo, che trova il suo completamento nelle performance che la Nazione sta offrendo anche nell’ambito della realizzazione del PNRR, senza eguali in Europa. Continueremo su questa strada, forti dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti e all’insegna della collaborazione con gli enti territoriali nell’interesse degli italiani”.

È quanto dichiara Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia, in occasione della firma dell’accordo di Sviluppo e coesione con la Regione Toscana.

