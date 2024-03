(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 Fisco: Cavandoli (Lega), Riforma migliora settore rimettendo al centro famiglie e imprese

Roma 13 mar. – “Intervenire sul fisco, per renderlo più attento ai cittadini, meno vessatorio e certo è stata una priorità per la Lega e per tutto il governo che, a partire dal ministro Giorgetti, ha lavorato in tempi record per ridefinire questo settore, migliorandolo. Dall’approvazione della delega fiscale, all’impegno per la rottamazione quater, che ha permesso di recuperare oltre 4 miliardi di euro nel 2023, fino all’attento lavoro per la definizione dei decreti attuativi, la Lega è stata determinante per ridefinire in senso sostenibile il prelievo fiscale. Il lavoro portato avanti rimette al centro famiglie e imprese. Una promessa mantenuta: ora, avanti così per realizzare i nove testi unici con cui riorganizzare sistematicamente tutte le tematiche fiscali, dopo oltre 50 anni di innumerevoli modifiche”.

Lo dichiara la deputata della Lega e componente della commissione Finanze Laura Cavandoli.