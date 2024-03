(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 Dl elezioni. Pellegrino (FdI): con voto fuorisede coltotraguardo significativo

“Il Senato con l’approvazione del dl Elezioni ha colto un traguardo significativo, consentendo agli studenti fuorisede di votare nelle città di studio fin dalle prossime elezioni europee. Fratelli d’Italia è così riuscita in ciò che in passato la sinistra aveva soltanto promesso e mai realizzato, utilizzando questo tema soltanto come slogan. Ora il provvedimento passa all’esame della Camera per diventare legge, e l’auspicio è che sia approvato rapidamente consentendo in questo modo alla nostra democrazia di compiere un passo in avanti ulteriore”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Cinzia Pellegrino.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica