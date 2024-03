Comunicato stampa: Il 16 marzo (ore 17) la Biennale del Disegno di Rimini si presenta alla città. Quarta edizione sul tema del “Ritorno al Viaggio”: 12 mostre, mille disegni, presenze internazionali, mostre storiche e il Cantiere Disegno

(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 4^ Biennale Disegno Rimini

“Ritorno al Viaggio”

Rimini, sedi varie.

4 maggio – 28 luglio 2024

La Biennale del Disegno di Rimini si presenta alla città

Quarta edizione, sul tema del “Ritorno al Viaggio”

12 mostre, presenze internazionali, mostre storiche e

il Cantiere Disegno

Sabato 16 marzo alle ore 17 presso la Sala Ressi del Teatro Amintore Galli si presenta alla città il ricco programma della 4^ edizione della Biennale Disegno Rimini, appuntamento oramai riconosciuto e accreditato nel panorama nazionale.

A tracciarne il profilo e i contenuti saranno il Sindaco di Rimini e Assessore alla Cultura, Jamil Sadegholvaad, il Direttore Musei e Culture extraeuropee, Giovanni Sassu e il Curatore Artistico della Biennale, Massimo Pulini.

Dai taccuini di Felice Giani a quelli di Mattotti, dagli acquerelli settecenteschi al Novecento di Thayaht, dalle incisioni di Piranesi ai disegni di Morandi, Fontana, Fautrier per giungere agli artisti contemporanei – Torna a Rimini la Biennale del Disegno con la quarta edizione dal titolo: “Ritorno al Viaggio, dal Grand Tour alla fantascienza” che, dal 4 maggio al 28 luglio, apre 12 mostre in contemporanea – Protagonisti i luoghi simbolo della città: dal Museo della città a Castel Sismondo, dalla Biblioteca Gambalunga al Palazzo del Fulgor, al Grand Hotel.

12 mostre in contemporanea espongono 1.000 disegni che provengono dall’Accademia Reale di San Fernando di Madrid e dai Fonds Regionale d’Art Contemporain de Picardie, da importanti collezioni private come i disegni di Morandi, Fontana e Fautrier, che spaziano dai taccuini di viaggio di Felice Giani a quelli di Lorenzo Mattotti dalle incisioni di Piranesi al Novecento di Thayaht. E ancora dai Carteles del cinema cubano ai disegni del primo film d’animazione italiano “La Rosa di Bagdad” per giungere agli artisti contemporanei che espongono nel Cantiere Disegno.

La formula dell’evento è quella già sperimentata nelle precedenti edizioni, composta da un corollario di esposizioni parallele e congiunte, incontri con specialisti, studiosi e giornalisti, reading, conferenze, performance, lezioni, art talk, atelier didattici attorno al disegno in tutte le sue accezioni.

