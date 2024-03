(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 Codice strada: Minasi (Lega), perché Pd non ha cambiato norme quando governava?

Roma, 13 mar – “Il solito teatrino della sinistra che oggi annuncia strenua battaglia a fianco delle sue Associazioni contro una riforma che, dopo troppi anni, mette mano al codice della strada introducendo norme coraggiose e necessarie. Bizzarro l’atteggiamento polemico del Partito democratico sulle modifiche introdotte dal ddl Salvini. Fatalità, con la Lega a guida del Mit, Schlein e compagni si ergono a paladini della sicurezza stradale e tra le loro priorità all’improvviso c’è la preoccupazione per le vittime della strada. Ma perché non hanno cambiato le norme quando governavano il Paese?”.

Così in una nota la senatrice della Lega Tilde Minasi, capogruppo in commissione Trasporti.