(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 Codice strada: Corrado (PD), dalla destra marcia indietro clamorosa verso città più inquinate

“Più auto, meno spazi condivisi e sicuri, meno regole: questo è il “nuovo” codice della strada della destra, una marcia indietro clamorosa verso città più inquinate dove la strada intrapresa per la mobilità sostenibile viene bruscamente interrotta.

Folle deregolamentare tutto, in un Paese, secondo Istat, che nei primi sei mesi dello scorso anno vedeva ancora:

79.124 incidenti stradali con lesioni a persone,

106.493 feriti da incidente stradale, 1.384 vittime.

Ripeto: nei soli primi sei mesi del 2023.

Senza considerare le decine di migliaia di vittime dovute alla pessima qualità dell’aria.

Hanno ragione le associazioni che si sono mobilitate nei scorsi giorni in oltre 40 città italiane: è il codice della strage!

Noi immaginiamo città dove tutte e tutti, indipendentemente dalle proprie possibilità economiche, possano spostarsi in sicurezza: trasporto pubblico locale accessibile, capillare, pulito, gratuito per chi è in difficoltà; Inter modalità, ciclo-pedonalità sicura, mezzi condivisi.

Le grandi città europee fanno spazio alle persone e ai piccoli, non ai mezzi privati, e l’economia locale cresce, le attività commerciali del territorio tornano a popolarsi. La “sicurezza” cresce perché le persone tornano a vivere strade e piazze.

Esperienze e innovazioni efficaci come Bologna 30 andrebbero replicate e promosse. Questo Governo si ostina, invece, a portarci indietro nel tempo: sempre contro la scienza e il buon senso”.

Così in una nota Annalisa Corrado, responsabile Conversione ecologica, clima, green economy e Agenda 2030 nella segreteria nazionale del PD.

Roma, 13 marzo 2024