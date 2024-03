(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 AUTO: NEVI(FI), “PROMUOVERE NEUTRALITA’ TECONOLOGICA PER NON INDEBOLIRE PAESE”

“Dobbiamo garantire che la diffusione della tecnologia green sia sostenibile dal punto di vista economico che sociale. È necessario continuare ad investire nella ricerca, nello sviluppo e nell’innovazione. Inevitabilmente, si svilupperanno soluzioni sempre più adeguate e importanti che consentiranno di massimizzare i benefici ambientali, tuttavia, non dovremmo concentrarci esclusivamente sull’imposizione di una particolare tecnologia. Ad esempio, esistono motori endotermici che attualmente emettono zero emissioni, quindi se possiamo raggiungere gli stessi obiettivi con questi motori anziché con i veicoli elettrici, l’importante è il risultato. Spesso si assiste a un approccio ideologico che mette a rischio intere filiere industriali, come quella automobilistica, in Italia ed Europa, causando danni economici significativi. Per questo motivo sottolineiamo l’importanza della neutralità tecnologica. Non importa quale strumento venga utilizzato, ma è essenziale raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni. Dovremmo quindi organizzare la nostra industria e la ricerca in modo tale che la scelta della tecnologia porti anche allo sviluppo di nuove filiere industriali, con conseguenti benefici sociali, inclusi nuovi posti di lavoro. Se, al contrario, imponiamo una tecnologia senza considerare le conseguenze immediate, danneggiamo pesantemente un’industria consolidata. Questo indebolisce anche il nostro paese, rendendolo dipendente da nazioni come la Cina, che presenta carenze significative in materia di sostenibilità ambientale.” Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente dei deputati di FI e portavoce del partito azzurro, ai microfoni di Isoradio

