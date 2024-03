(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 ABORTO, LEONARDI (FDI): DA VALENTE AFFERMAZIONI SENZA RISCONTRO NELLA REALTA’

“A dati puntuali e certificati delle relazioni al Parlamento, forniti dalle Regioni di ogni colore politico e da governi dei quali il suo partito faceva parte, la senatrice Valente risponde con affermazioni che non trovano alcun riscontro nella realtà. Il numero dei medici obiettori e non obiettori, peraltro da tempo sostanzialmente invariato, non ha rilievo dal momento che ad essere calate sono le interruzioni volontarie di gravidanza, di pari passo con la diminuzione delle nascite. E in ogni caso, la media degli aborti praticati dai non obiettori è ormai al di sotto di un intervento a settimana, con numeri analoghi in ogni Regione senza significativi scostamenti. Mistificare la realtà, questa sì è un’operazione crudele che non tiene conto delle difficoltà delle donne per partorire e della loro libertà”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Elena Leonardi, vicepresidente della Commissione sul femminicidio.

