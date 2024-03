(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 Unindustria: Gasparri (Fi), da Camilli impegni concreti per Roma e Lazio

“Ottima relazione del presidente di Unindustria Lazio, Angelo Camilli, che ha delineato impegni concreti per il territorio e la nostra Regione ma anche per una complessiva politica industriale. Angelo Camilli svolge una funzione preziosa di riferimento per tutto il sistema produttivo e di positiva interlocuzione con le Istituzioni ed il mondo della politica. Oggi partecipando all’assemblea di Unindustria abbiamo avuto l’opportunità di cogliere proposte ed indicazioni molto utili delle quali il mondo politico di Roma e del Lazio deve tenere assolutamente conto. Peraltro sia Unindustria che la Confindustria a livello nazionale stanno vivendo una stagione congressuale molto importante che porterà, nelle prossime settimane, alla designazione di nuovi vertici che sapranno certamente portare avanti i sani e positivi rapporti tra il mondo politico ed il mondo produttivo”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.