(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 Scuola: Frassinetti (FdI), Schlein si informi prima di parlare

“Schlein farebbe bene ad informarsi prima di trattare argomenti delicati come quello della scuola. Se lo facesse scoprirebbe che nella riforma della valutazione della scuola primaria non è vero che viene eliminata la descrizione del percorso umano e pedagogico degli alunni, ma allo stesso sarà affiancato un giudizio sintetico più comprensibile per studenti e famiglie. La valutazione non significa stilare giudizi che non possiedono le caratteristiche della trasparenza e della chiarezza” questo quanto dichiara il Sottosegretariato all’Istruzione ed al Merito, on. Paola Frassinetti.

Roma, 12 marzo 2024