(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 REGIONALI, FOTI (FDI): ABRUZZO CAMPO MINATO PER CENTROSINISTRA

“Sulle regionali Schlein e Conte avevano in testa un disegno sbagliato:

che l’Abruzzo fosse il ‘camposanto’ del centrodestra ma è diventato il

‘campo minato’ del centrosinistra. Il governatore Marsilio è l’unico

presidente ad essere stato riconfermato nella regione, cosa mai successa

prima d’ora. Il campo coeso del centrodestra per la prima volta ottiene la

maggioranza assoluta di voti in Abruzzo, con il 54,7% e 317 mila voti.

Quando si fanno le campagne elettorali si dovrebbe avere il buon senso di

capire che la ‘calata romana’ fatta da Contee Schlein- che per andare da

Montesilvano a Penne hanno bisogno del navigatore- poi lascia il segno”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti ai

microfoni di Radio Anch’io.