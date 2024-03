(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 12 marzo 2024

comunicato stampa

Nuovo tappeto d’asfalto in via Marconi a Viserba, da questa mattina la viabilità temporanea per consentire i lavori di riqualificazione

Dopo l’esecuzione dei lavori di ricostruzione della fognatura e degli allacci relativi ai sistemi di raccolta delle acque meteoriche, parte oggi – su Via Marconi a Viserba – la riqualificazione della pavimentazione stradale, per la quale sono previste alcune limitazioni alla circolazione stradale.

Si tratta di una riqualificazione che viene eseguita sulla Via Marconi, nel tratto dalla Via Popilia, fino alla rotatoria posta in corrispondenza dell’intersezione con le Vie Sacramora/Amati. Lavori programmati nell’ambito del piano di urbanizzazione primaria e secondaria, per il progetto “EX Corderie” di Viserba. Un intervento che inizia questa mattina e si concluderà il prossimo sabato, 16 marzo, quando, nel tardo pomeriggio, sarà ripristinata completamente la circolazione stradale.

I lavori di riasfaltatura, che verranno eseguiti nelle ore diurne, comportano la chiusura totale al traffico veicolare di via Marconi con l’istituzione di un divieto di transito, che varia in base allo stato di avanzamento dei lavori. Ad esclusione dell’area oggetto di accantieramento, le limitazioni alla circolazione non riguardano il transito dei residenti, dei mezzi di soccorso, dei mezzi di polizia, dei veicoli privati diretti alle attività fuori dal cantiere o ai passi carrai.

