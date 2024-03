(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 *MAR ROSSO, BARBERA (PRC): “CROSETTO SCOPRE L’ACQUA CALDA!*

“Crosetto scopre l’acqua calda quando afferma che l’approccio militare non

servirà a porre fine agli attacchi degli Houthi, i quali, in realtà, non

rappresentano solo loro stessi ma l’entità statale dello Yemen, anche se

l’Occidente fa finta di non capirlo. La missione nel Mar Rosso rischia di

fare da detonatore a un conflitto generale in Medio Oriente. Gli

apprendisti stregoni giocano con il fuoco e qualcuno di loro inizia ad

avere qualche dubbio. Sarebbe bastato leggere l’intervista

dell’ammiraglio Ferdinando Sanfelice di Monteforte, presidente di

Mediterranean Insecurity, rilasciata al Messaggero qualche giorno fa per

rendersi conto che quella missione non ha nulla difensivo in quanto è

un’operazione di guerra a tutti gli effetti in un’area a rischio di

deflagrazione. Peraltro un conflitto generale nel Mar Rosso produrrebbe

l’immediato blocco totale di tutti i traffici commerciali con un danno

economico enorme, soprattutto per la nostra economia e quella europea,

visto che il 40% delle merci tra Europa e Asia transita per il Mar Rosso.

Sembra di rivivere il clima degli anni ’30 del secolo scorso, con la

differenza che oggi un conflitto mondiale sarebbe inevitabilmente anche

nucleare”. E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato

politico nazionale di Rifondazione Comunista.