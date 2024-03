(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 Mafia, Russo (FDI): “a Caltanissetta azione decisa dello Stato che stronca commerci miliardari per le associazioni mafiose”

“Mi complimento con la Direzione Distrettuale Antimafia, con Polizia di Stato e nello specifico con la Questura di Caltanissetta per la brillante operazione che ha condotto agli arresti di 55 persone legate alle cosche Rinzivillo ed Emanuello. Ancora una volta un’operazione che stronca traffici miliardari dei clan attivi nel nisseno specie nel fiorente commercio di droga. Questo traffico di “morte” è stato sgominato ed è un altro grande risultato nella lotta alla mafia che segue le recenti operazioni effettuate in Sicilia che hanno annichilito diversi clan. Ancora grazie a tutti gli uomini e le donne in divisa per il loro prezioso impegno”.

Così il senatore Raoul Russo di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Nazionale Antimafia.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica