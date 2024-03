(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 G7: Fallucchi (FdI), approvate misure infrastrutturali che resteranno patrimonio della Puglia

“Approvato Il decreto per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi al G7, lavori importanti che la Puglia aspettava da anni che resteranno patrimonio di tutti i pugliesi. Con questo provvedimento andranno in porto i lavori necessari al miglioramento delle infrastrutture, al potenziamento della rete stradale e dei sistemi di trasporto, opere di sicurezza, sviluppo delle imprese locali, la valorizzazione del patrimonio artistico, promozione turistica di portata internazionale. Per la settima volta a Presidenza italiana, dal 13 al 15 giugno 2024 nella Valle d’Itria, a Borgo Egnazia si riuniranno i Grandi del mondo, un’occasione importante per la nostra Italia, occasione unica per la nostra bellissima Puglia, che potrà beneficiare di una visibilità internazionale che porterà certamente la visita di turisti da tutto il mondo. Il Presidente Meloni sta facendo tornare grande l’Italia in tutti i contesti internazionali il G7 sarà uno straordinario momento per ribadire la che la nostra Nazione ha riconquistato, grazie al lavoro del Governo Meloni, il posto che merita”.

Così in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia, Anna Maria Fallucchi.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica