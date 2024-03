(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 Europee: Casasco, quello a FI è voto utile. Nel PPE portiamo avanti interessi Italia ed Europa

“Noi rappresentiamo, come dice nostro segretario nazionale Antonio Tajani, quel grande spazio che esiste tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. Abbiamo una posizione seria ed equilibrata, che in Europa, nel PPE porta avanti gli interessi dell’Italia. Siamo un partito credibile e rassicurante”. Così Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Economia del partito, intervenendo a Metropolis su Repubblica TV.

“Con i nostri alleati – ha proseguito – andiamo d’accordo, non c’è nessun problema, non c’è mai stato un voto diverso all’interno della coalizione e così sarà sempre. Forza Italia però essendo parte del PPE – ha proseguito – è l’unico partito al governo dell’Europa, e lo sarà anche in futuro, e questo può essere una garanzia per l’Italia. Questo la gente lo sta capendo, così come sta capendo che quello a Forza Italia è un voto utile. Quello che diciamo facciamo. Non ci piacciono gli slogan, non prendiamo posizioni estreme, non saliamo sui trattori, ma, di fatto, agiamo. Cerchiamo anche di cambiare le cose che non vanno all’interno dell’Europa. Faccio un esempio chiarissimo: Timmermans. Noi abbiamo combattuto le posizioni ideologiche di Timmermans. Abbiamo votato, anche ieri, diversamente sulle Casa Green, portando avanti gli interessi dell’Italia. Questo la gente lo percepisce”, ha concluso.

