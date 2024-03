(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 Droghe, Mieli (FdI): governo Meloni tra i primi in Ue a combattere piaga Fentanyl

“Il Governo è in campo contro l’uso improprio del Fentanyl e degli altri oppioidi sintetici. Un impegno volto a contrastare la nota droga che trasforma gli assuntori in zombie che camminano. Ringrazio il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che, assieme ai ministri del Governo Meloni ha presentato oggi a Roma il Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici. Il governo Meloni si conferma tra i primi in Europa a combattere questa piaga”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Ester Mieli.

