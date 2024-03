(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 Difesa, Perego di Cremnago (ss. Difesa): “Congratulazioni a Isabella Rauti per evento su centralità donne in Forze Armate”

“Congratulazioni alla collega @Isabellarauti per l’evento a Napoli, La Difesa italiana per l’empowerment femminile, che sottolinea la centralità della Donne nelle nostre Forze Armate. Professionalità e competenze vanno oltre il genere”.

Lo scrive su X Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa.

