(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 CULTURA: RUSSO (FI), TEATRO SOCIALE DI COMO DIVENTA MONUMENTO NAZIONALE, AVRÀ ACCESSO A FONDI

“Con il voto favorevole della Commissione Cultura della Camera dei deputati alla mia proposta, il Teatro Sociale di Como viene riconosciuto come “monumento nazionale”. Lo storico presidio culturale della città e della provincia di Como ottiene così un giusto riconoscimento per l’indubbio valore artistico, storico e architettonico e può ora costruire un futuro all’altezza del suo glorioso passato. L’averlo incluso nella “Dichiarazione di monumento nazionale di Teatri italiani” è il risultato dell’attenzione dei deputati della maggioranza, a partire dal presidente della commissione Cultura Federico Mollicone, e della straordinaria sensibilità e attenzione del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che molto si sta spendendo per far crescere e valorizzare la cultura italiana anche immaginandola come volano di crescita e di sviluppo. Il Teatro Sociale di Como viene oggi considerato alla pari di grandi istituzioni culturali note in tutto il mondo come, per esempio, il Teatro San Carlo di Napoli, il teatro La Fenice di Venezia, il Petruzzelli di Bari o il Carlo Felice di Genova. Il riconoscimento non è soltanto simbolico: il Teatro Sociale potrà accedere a una quota parte dei fondi – dieci milioni all’anno a partire dal 2024 – destinati ai teatri dichiarati monumenti nazionali per l’attribuzione di risorse umane, finanziarie e strumentali. La legge approvata oggi in commissione sarà discussa a breve in Aula alla Camera e poi andrà al Senato per il via libera definitivo”.

Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali alla Camera, in una nota.

