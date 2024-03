(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 I progetti conclusi e quelli in corso

Dal 2021, la Regione Emilia-Romagna è coordinatrice delle attività di cooperazione internazionale

nell’ambito della Commissione Affari europei e internazionali della Conferenza Stato-Regioni. Un

ruolo che può contribuire alla definizione di orientamenti per lo sviluppo di linee guida e politiche

comuni e alla progettazione istituzionale, attraverso il partenariato strategico e la condivisione di

best practice con altre Regioni italiane.

I progetti finanziati dalla Regione (307) dal 2018 al 2023 riguardano: Bielorussia (8), BosniaErzegovina (1), Brasile (2), Burkina Faso (10) Burundi ( 13), Camerun (17), Campi profughi Saharawi

(23), Costa d’Avorio (5), Etiopia (23), Italia (42) Kenya (21), Marocco (8), Mozambico (29), Myanmar

(6), Niger (1), Senegal (26), Siria (1), Somalia (1), Territori dell’Autonomia Palestinese e Striscia di

Gaza (23), Tunisia (17), a cui si aggiungono quelli finanziati da cittadini, associazioni e imprese per

l’Ucraina (30).

La gestione digitale dei progetti di cooperazione internazionale, avviata nel 2018 è stata

fondamentale per la facilitazione delle pratiche e la rendicontazione. Grazie alla digitalizzazione, il

Servizio regionale ha messo online sul portale della Regione Emilia-Romagna una banca dati sui

progetti finanziati, accessibile a tutti. Lo sviluppo e la manutenzione della banca dati è diretta

conseguenza del Documento triennale di indirizzo e delle priorità, con particolare attenzione al

potenziamento della comunicazione rivolta ai cittadini.

Il monitoraggio presentato oggi evidenzia in particolare un’intensa attività di cooperazione

internazionale, con 164 progetti che si sono conclusi nel periodo 2018-2021, localizzati in 20 Paesi,

per un budget complessivo di 5 milioni e 832.540 euro.

La maggior parte delle iniziative finanziate sono progetti ordinari (146), assegnati attraverso un

bando annuale. A questi si aggiungono i progetti di emergenza (12) e i progetti strategici (6)

approvati a seconda della congiuntura politico-istituzionale e delle opportunità di finanziamento.

I contributi stanziati riguardano 4 macroaree geografiche: l’area di Vicinato, che è stata oggetto di

significativi investimenti (54 progetti), abbracciando Paesi delle aree Mediterranea, Mediorientale,

Orientale e Caucasica, con oltre 2 milioni di finanziamenti, così come l’Africa Sub-sahariana (92

progetti) per 3,2 milioni di euro, dove si concentrano i principali investimenti (73%) degli sforzi di

cooperazione internazionale. I minori importi stanziati a favore di America Latina (80mila euro) e

Asia centro meridionale (oltre 77mila) si giustificano con l’impegno a sostegno di un solo Paese nei

due continenti, rispettivamente per progetti strategici e di emergenza. In Brasile, in particolare, la

cooperazione evolve verso un modello di partenariato nel campo della formazione professionale e

dello sviluppo imprenditoriale, con la realizzazione di un solo progetto strategico coordinato dalla

stessa Regione. In Myanmar, invece, la crisi umanitaria e alimentare che ha messo a serio rischio la

sopravvivenza di interi gruppi etnici, che ha spinto la Regione a sostenere tre interventi di

emergenza.

Tra i progetti attualmente in corso l’Emilia-Romagna è capofila del progetto Reduc, finanziato

dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con altre sei regioni (Piemonte, Marche,

Lazio, Liguria, Sardegna, Calabria) di educazione alla cittadinanza globale, con il quale si rivolge ai

cittadini per sviluppare una cultura di futuro sostenibile. A livello europeo, l’ultimo progetto

coordinato dalla Regione è Shaping Fair Cities, per implementare la strategia sostenibile sul nostro

territorio con il coinvolgimento dei Comuni nel ragionamento complessivo sull’Agenda “2030” e

su come le amministrazioni possono declinare i suoi obiettivi in azioni concrete.

La Regione continua, infine, a incrementare le relazioni internazionali, sostanziali per creare legami

di partenariato per collaborazioni e sinergie con i paesi esteri sui vari settori, in un’ottica sempre più

di reciprocità.