Rinnovo del Presidente, del Direttivo e del Comitato Scientifico e ripresa delle attività

Nell’assemblea del 10 gennaio 2024, l’Istituto Regionale di Studi Sociali e Politici “Alcide De Gasperi” con voto unanime ha eletto il suo nuovo Presidente, Giorgio Tonelli. È stato confermato il Vice Presidente, Mario Chiaro; Gerardo Garuti, che ha gestito l’Istituto dopo la scomparsa di Domenico Cella, ha ripreso la funzione di Tesoriere.

Sempre con voto unanime sono stati rinnovati il Direttivo (Saverio Bonazzi, Cristina Ceretti, Gianluigi Chiaro, Ettore Di Cocco, Roberto Romagnoli, Paolo Salizzoni, Giusini Samoggia) e ilComitato Scientifico (Carlo Albertazzi, Giulia Cella, Justin Frosini, Gianni Ghiselli, Tommaso Graziani, Everardo Minardi, Carlo Monti, Luigi Parlatore, Luigi Stagni) ed è stato confermato il Collegio dei Revisori.

E’ stata anche annunciata una giornata di studio in ricordo di Domenico Cella, nell’anniversario della sua scomparsa, proposta da Domenico Ori dell’associazione “Prendere la parola”

Il dott. Giorgio Tonelli, giornalista, è noto per la sua lunga attività in RAI, in sede nazionale e come caporedattore della sede regionale dell’Emilia -Romagna, con particolare competenza in materia di politica, economia, cultura. E’ stato segretario dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna, segretario nazionale dell’Unione cattolica Stampa Italiana, docente in Scienze della comunicazione, assessore del Comune di Castenaso; è stato Vicepresidente delle ACLI provinciali di Bologna.