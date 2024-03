(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 Regionali, Calandrini (FdI): “In Abruzzo premiato il buon governo. Auguri per la rielezione di Marsilio”

“Il voto in Abruzzo ci dimostra tre cose. Le elezioni non si vincono formando ammucchiate di liste che mettono il programma in secondo piano ma proponendo programmi seri supportati da una squadra di forze coese e coerenti. Questo evidentemente era quello che offriva il centrodestra con Fratelli d’Italia in testa e non la ricetta impacchettata da un centrosinistra litigioso e diviso al suo interno. In secondo luogo, i cittadini sanno riconoscere e premiano la politica del fare. Per la sinistra la luna di miele tra governo Meloni e italiani sarebbe durata poche settimane. I fatti dimostrano ancora una volta la poca fondatezza di quelle previsioni. Infine, le elezioni in Abruzzo fanno registrare ancora numeri da record per il centrodestra unito. Fratelli d’Italia è il primo partito (con quasi il 24% dei consensi) un risultato che sfiora il 30% se si tiene conto del 5,3% della lista Marsilio Presidente. La coalizione di centro destra ha raggiunto inoltre un risultato mai ottenuto prima nella Regione: la rielezione di un governatore, segno evidente dell’ottimo lavoro svolto dal presidente e dalla sua squadra. Auguri di buon lavoro a Marco Marsilio e a tutti coloro che hanno contribuito a questo nuovo successo, primi fra tutti i cittadini della regione”.

Lo dichiara in una nota il Senatore Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio

